İstanbul Otogarı'nda bayram hareketliliği

Bayram tatilinin uzatılmamasına rağmen İstanbul Otogarı’nda dünden itibaren yolcu hareketliliği başladı.

Asıl yoğunluğun bu akşam ve yarın yaşanmasının beklendiğini söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Musa Çaktır, şunları kaydetti:

"Diğer yıllara göre yoğunluk daha az gibi. Daha seyrek gözüküyor. Çünkü Kurban Bayramı tatili çok kısa. Bugünden sonra otobüs seferlerinde yüzde 100’e ulaşan oranlarla doluluk olmasını bekliyoruz.

Yarından itibarıyla ek seferlerimizin daha fazla yoğun olacağına inanıyoruz.

Yolcular psikolojik olarak bilet fiyatlarında zam yapıldığını düşünüyor ancak aradaki enflasyona bakıldığında fiyat artışı normal.

Biz devlet tarafından denetleniyoruz. Biz bilet fiyatlarını faza kesemeyiz çünkü bilet fiyatlarını fazla kesersek anında sistemde gözüküyor. Bunların cezaları var."

