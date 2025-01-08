İstanbul otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3’ü çocuk 8 yaralı
Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.
İstanbul Fatih'te otomobil İETT otobüsüne çarptı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Vatan Caddesi’nde meydana geldi.
Otomobil sürücüsü Dilek Kaya İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 8 kişiden 3’ü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 3 kişiyi çıkardı.
Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3’ü çocuk 8 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
FRENİN TUTMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Öte yandan otomobil sürücüsü Dilek Kaya, kullandığı otomobilin freninin tutmaması sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü.
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