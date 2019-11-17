İstanbul Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde, 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan Ahmet Önal, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güllübağlar Mahallesi'nde dün Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırgan Önal çevredekiler tarafından linç edilmek istenmişti.

''SALDIRGANI TANIMIYORUZ''



Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Yılmaz ailesinin akrabası Sinan Güzel, katil zanlısının yakınları olduğu ve kız isteme meselesi yüzünden cinayet işlendiği haberlerini yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

''Bununla alakalı birçok haberde 'Akraba kavgası, şu, bu' gibi haberler çıkıyor. Kesinlikle bizim bir akrabamız değildir. Kendisini tanımıyoruz. Akrabalarımız arasında böyle bir problem söz konusu değildir. Biz bu şahsı tanımıyoruz, bilmiyoruz. Hiçbir şekilde akraba olarak bağımız yoktur. Kız isteme, şu, bu kesinlikle alakası yoktur. Bunların tamamı yalan haberdir.''

HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİ YAYALAR MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ

Öte yandan Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz için Güllübağlar Mahallesi Gül Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Yılmaz ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz’ın cenazeleri, Yayalar Mezarlığı’na defnedildi.



Cami çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

