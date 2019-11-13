İstanbul Pendik'te apartman yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Pendik'te bir apartmanın 5.katından çıkan yangın sonucu 3 kişi dumandan etkilenirken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Pendik Güzelyalı Mahallesi’nde saat 13.45 sıralarında bir apartman dairesinde yangın çıktı. Prize takılı olan bir fişten sıçrayan kıvılcımın evdeki kanepeyi tutuşturmasıyla yangın başladı.

Yangın kısa sürede evde yayılırken, evde bulunan anne baba ve çocukları kendilerini dışarı attı. Evden çıkan dumanları fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi.

Anne bana ve çocukları dumandan etkilenirken, evde maddi hasar meydana geldi.