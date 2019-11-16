İstanbul Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi! İstanbul Pendik'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan, ateş açtı.



Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

SALDIRGAN ZIRHLI ARACA ALINDI



Saldırgan A.E. cinayetleri işlediği binada yakalandı. Mahallede toplanan ölenlerin yakınları saldırganı linç etmek istedi. Polis uzun süre kalabalığı binadan çıkaramadı.



Binanın kapısına zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullanıldı. Saldırgan zırhlı polis aracına alındıktan sonra da gerginlik sürdü. Polis kalabalığı uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonunda saldırganın içinde bulunduğu zırhlı araç mahalleden uzaklaştı.