İstanbul polisinden kent genelinde "huzur uygulaması"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulama noktasında, 0,80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ekipler tarafından 9 bin 200 lira para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Diğer uygulama noktalarında da sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Denetime polis botu ve helikopter de destek verdi.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak denizde yapılan uygulamada ise Boğaz hattında seyir halinde olan tekneler denetlendi.

Denetimlerde, tekne içinde bulunan kişilerin GBT kontrolleri yapılırken restoran olarak kullanılan teknelerin ise ruhsatları kontrol edildi.