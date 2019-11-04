İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanaktan zehirlenme' açıklaması

Ispanaktan zehirlenme iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul'da 108 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasına göre hastalardan 80'i taburcu oldu, 28'i halen gözlem altında.

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ntv.com.tr 04.11.2019 - 18:53 Son Güncelleme : 04.11.2019 - 18:58

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ıspanaktan zehirlenme iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"Son günlerde medyada yer alan gıda zehirlenmeleri haberlerine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür" ifadeleriyle başlayan açıklama şu şekilde:  

"4 Kasım 2019 tarihi itibari ile sağlık tesislerimize; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişi başvurmuştur. Bu kişiler, uzman sağlık personellerimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80’i taburcu edilmiş olup 28’i ise gözlem altındadır.

Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir. Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir. Ayrıca, sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşım yapılmış olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilgiyi dikkate almayınız."

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