İstanbul Şairler Parkı'nda ısınmak için yakılan ateş Melih Cevdet Anday heykeline zarar verdi

İstanbul Beşiktaş'ta Şairler Parkı içerisinde Melih Cevdet Anday’ın heykeli birkaç kişi tarafından yakıldı.

Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde bulunan Şairler Parkı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, parkta ısınmak isteyen 4 kişi ateş yaktı. Ateşe atılan maddelerden dolayı alevler, Şair Melih Cevdet Anday'ın heykeline sıçradı.



Paniğe kapılan 4 kişi, yangını söndürmeye çalıştı. Alevleri söndürmeyi başaramayan 4 kişi, korkuya kapılıp parktan uzaklaştı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Melih Cevdet Anday'ın heykeli itfaiye ekiplerince kısa süre içinde söndürüldü. Polis ekipleri de parkın çevresinde heykeli yakıp kaçan 4 kişiyi aramaya başladı. Yapılan çalışma sonucunda olay yerine yakın bir noktada heykeli yakan şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bir süre yanan heykel üzerinde inceleme yaptı.



KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kaymakamlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Süleyman Seba Caddesi Şairler Parkı'nda bir grubun Şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yakmak istediği belirtilerek "Emniyet birimlerimiz tarafından olaya müdahale edilerek 4 kişi gözaltına alınmış ve haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

