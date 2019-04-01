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31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Özellikle İstanbul'da AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış nefes kesti.

İki adayda oy sayımı devam ederken seçimi kendilerinin kazandığını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın son güncellediği verilere göre; Ekrem İmamoğlu (%48,78) 4 milyon 164 bin 484 oyla önde. Binali Yıldırım'ın (%48,52) aldığı oy sayısı ise 4 milyon 142 bin 468. Aradaki oy farkı 22 bin 016.

YSK'dan son açıklama ise öğle saatlerinde yapıldı. YSK Başkanı Sadi Güven, Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650 oyla 4 milyon 131 bin 761 oy alan Binali Yıldırım'ın önünde olduğunu söylemişti.

İŞTE SON DURUM



YSK'nın son verileri:

Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 159 bin 650

Binali Yıldırım: 4 milyon 131 bin 761



AA seçim verilerinin yüzde 100'ünü açıkladı

Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 169 bin 987

Binali Yıldırım: 4 milyon 146 bin 42

SEÇİM SONUÇLARI İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?



SEÇİME KATILIM YÜZDE 83'ÜN ÜZERİNDE



İstanbul'da toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330'u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE GENELİNDE 194 BİN 390 SANDIK

Türkiye genelinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için gerçekleştirilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yurt içinde 57 milyon 58 bin 636 seçmen için 194 bin 390 sandık kuruldu.