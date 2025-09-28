İstanbul semalarında deprem alarmı: Uçuş trafiği durdu

Merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.



Deprem, İstanbul dahil pek çok şehirde hissedilerek paniğe neden oldu.



SABİHA GÖKÇEN'DE DEPREM UYARISI



Deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrolörü tarafından iniş yapan uçaklara uyarı yapıldı.



Pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika boyunca durdu ve iki uçak, pisti pas geçti.



Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk görülmemesinin ardından uçuşlar yeniden başladı.