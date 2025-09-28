İstanbul semalarında deprem alarmı: Uçuş trafiği durdu

Kütahya'nın Simav ilçesi'nde meydana gelen 5,4'lük deprem, İstanbul dahil pek çok şehirde hissedildi. Depremin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pist kontrolü için uçuş trafiği durdu.

Merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, İstanbul dahil pek çok şehirde hissedilerek paniğe neden oldu.

SABİHA GÖKÇEN'DE DEPREM UYARISI

Deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrolörü tarafından iniş yapan uçaklara uyarı yapıldı.

Pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika boyunca durdu ve iki uçak, pisti pas geçti.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk görülmemesinin ardından uçuşlar yeniden başladı.

İstanbul'da hissedilen deprem

