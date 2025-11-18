İstanbul Şile'de 21 mahalleye şap karantinası
18.11.2025 15:14
Son Güncelleme: 18.11.2025 15:16
DHA
İstanbul'da Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle 21 mahallenin koruma ve gözetim amacıyla karantinaya alındığını duyurdu.
İstanbul'un Şile ilçesinde 21 mahalle şap karantinasında. Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır. Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir.”