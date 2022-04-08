İstanbul Şile'de kadın cinayeti

Şile'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren koca, ardından intihar girişiminde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Mustafa Çelen boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Gözde Çelen'i araçla Şile'ye götürdü.



Yeşilvadi bölgesinde eşi Gözde Çelen'i bıçaklayan Mustafa Çelen ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Gözde Çelen'i bıçaklayarak öldürüen Mustafa Çelen ardından kendi yaşamına son vermek istedi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gözde Çelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Gözde Çelen'in cansız bedeni morga götürüldü.



Ağır yaralanan Mustafa Çelen ise olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans helikopterle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Çiftin iki çocukları olduğu öğrenildi.