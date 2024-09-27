İstanbul-Şile’de iki hafriyat kamyonu çarpıştı:1 ölü 1 yaralı

İstanbul-Şile’de iki hafriyat kamyonu çarpıştı.



Kaza, saat 15.00 sıralarında Avcı Koru Mahallesi, Kömürlük Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Halil Demir'in kullandığı Sancaktepe Belediyesi’ne ait 34 KU 0907 plakalı hafriyat kamyonu ile Recep Deveci’nin kullandığı 34 KAA 470 plakalı hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Sancaktepe Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonunun kupa kısmı yerinden koparak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



SIKIŞAN ŞOFÖR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI



Kaza sırasında kopan kupanın içinde sıkışan İbrahim Halil Demir, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, 34 KAA 470 plakalı kamyonun şoförü Recep Deveci'nin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Deveci'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kamyonların kaldırılmasıyla normale döndü.