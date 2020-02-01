İstanbul Silivri depreminde hasar gören 8 okul yıkılıp yeniden yapılacak

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından okullar incelemeye alındı. İleri tetkik çalışmaları sonucunda 8 okulun yıkılmasına karar verildi.



İstanbul Valiliğinden yapılan söz konusu açıklamada 5,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören okullarda eğitim ve öğretime ara verilmişti. İleri tetkik çalışmalarının sonuçları duyuruldu.

Buna göre, Bayrampaşa, Çatalca, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerindeki 8 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi. 2 okulda ise güçlendirme çalışması yapılacak.

14 okulun incelemesi ise devam ediyor. Çalışmanın bu ay bitmesi bekleniyor.

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