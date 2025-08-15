İstanbul Silivri'de denize girmek yasaklandı

İstanbul’un birçok ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar Silivri’de de etkili oldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle tüm ilçe genelinde plajlarda denize girişler yasaklandı.

"DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI"

Karara ilişkin Silivri Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ağır hava ve deniz şartlarının oluşturabileceği boğulma riskini önlemek amacıyla tüm ilçe genelindeki plajlarda 15, 16 ve 17 Ağustos 2025 tarihlerinde denize girişler yasaklandı." denildi.

"YASAL İŞLEM UYGULANACAK"

Kaymakamlık açıklamasında, kuvvetli rüzgâr ve dalga nedeniyle oluşabilecek tehlikelerden vatandaşların korunması için bu kararın alındığı belirtildi.

İlçedeki tüm sahil ve plajlarda denetimlerin artırılacağı, yasağa uymayanlara ise yasal işlem uygulanacağı ifade edildi.

EKİPLER DEVRİYE HALİNDE OLACAK

Yetkililer, yasağın sürdüğü süre boyunca vatandaşların denize girmemesi ve uyarı levhalarına riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, sahil hattında görevli ekiplerin sürekli devriye halinde olacağı bildirildi.