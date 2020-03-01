İstanbul Silivri'deki yangında bir kişi öldü

Silivri'de sabaha karşı elektrikli battaniyeden çıktığı belirlenen yangında bir kişinin hayatını kaybetti.

NTV Haber 01.03.2020 - 12:22

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İstanbul Silivri'de bulunan bir evde sabaha karşı yangın çıktı. 

Fener Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangını gören komşular durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 

Yangın sonrasında evde yapılan incelemelerde itfaiye ekipleri bir cesetle karşılaştı.

65 yaşındaki Celaleddin Onat'a ait olduğu öğrenilen ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Onat'ın evde yalnız yaşadığı belirtilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

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