İstanbul Şişli kundakçısını arıyor (9 aracın lastiklerini kesti, 2 aracı kundakladı)

İstanbul Şişli'de bir haftada 18 aracın lastiği kesildi, 2 otomobil kundaklandı. Şişli kundakçısını arıyor.

Sabaha karşı Şişli Paşa mahallesi Ortanca sokakta meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokakta park halindeki 9 aracın ön ve arka lastikleri kesildi.

Ardından, park halindeki 2 araç ve sokakta bulunan Feriköy Spor Kulübünün bilet gişesinin kulübesi ateşe verildi.

Kundakçı yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araçları söndürdü.

Polis ekipleri de güvenlik şeridi ile sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Aynı sokakta 4 gün önce de kimliği belirsiz 3 kişi tarafından 9 aracın lastiği kesilmişti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis kundakçıları arıyor.