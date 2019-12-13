İstanbul Şişli'de çatısı çöken ev mühürlendi

İstanbul Şişli'de bulunan bir apartmanın çatısı çöktü. Yaşanan olayda binada mahsur kalan 1 kişi yaralandı. Günvelik önlemleri kapsamında sokağın elektirik ve doğalgazı kesilirken bina tahliye edilerek mühürlendi.

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İstanbul Şişli'de bir evin çatısı çöktü. Çökme sonucu yolda bulunan araçların üzerine çatı parçaları düştü.

Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye gönderildi.

Çökme nedeniyle sokağa molozlar dökülürken, park halindeki 3 araç hasar gördü.

Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sokak elektriği ve binanın doğal gaz bağlantısı kesildi.

Mühürlenen binada oturanlar tahliye ediliyor.

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