İstanbul su baskını uyarısı: Hava durumu

Sıcaklıkların ardından yaz yağmurları başladı.



Haftasonu bazı illerde sağanak nedeniyle su baskınları oldu.



Yağışlar hafta içinde de devam edecek. Uzmanlar İstanbulluları da dolu ve su baskını riskine karşı uyarıyor.



NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan cephesel yağış değil bunlar. Kararsızlıkla oluştuğu için yazın olan yağışlar tehlike oluşturuyor. Çünkü beraberinde hortum oluşturabiliyor, dolu, yıldırım, gök gürültüleri o nedenle birçok semtimizde ve ilimizde olumsuluklar yaratabiliyor" dedi.

Çalışkan, "İstanbul’da bu gece ve Salı günü yine gök gürültüleriyle birlikte semt semt sağanaklar olacak. Kuvvetli sağanaklar olacak. Bu yağışlar kentin tamamına yağmıyor bazen 2 mahalleye çok şiddetli yağabiliyor. Yine böyle bir durum söz konusu o yüzden sel tehlikesi var. Dolu da yağabilir" şeklinde konuştu.



Yağışlar Batı Karadeniz, İç Kesimler ve Adana'da da etkili olacak.



Dilek Çalışkan dikkatli olunması gereken şehirleri de sıraladı: Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Karadeniz’in tüm batı ve orta kesimleri Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu

Hortum uyarısında bulunan Çalışkan, "Ayrıca Adana, Niğde ve Kahramanmaraş arasında da çok şiddetli yağışlar var. Yine Bartın açıklarında hortum oluşabilir ve iç kesimlerde Niğde, Nevşehir, Bartın taraflarında da hortum oluşma tehlikesi var. Yıldırım riski de yüksek. Birkaç gün daha Karadeniz ve kuzeyde devam edecek" dedi.

Yağışla birlikte düşen sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren tekrar yükselecek. Ege ve Akdeniz'de de bunaltıcı hava sürecek. Termometreler gölgede 39 dereceye kadar çıkacak.

