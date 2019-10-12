İstanbul Sultangazi'de 16 yaşındaki İbrahim D, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babasını bıçaklayarak öldürdü.

İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Yusuf D.(39), 16, 8 ve 3 yaşlarındaki üç çocuğunun gözü önünde tartıştığı eşine şiddet uyguladı.

Evde bulunan 16 yaşındaki İbrahim D, mutfaktan bıçak alarak annesini darp eden babasını bıçakladı. Karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Yusuf D, evden çıkarak kaçmaya çalıştı.

Ağır yaralanan Yusuf D, fazla uzaklaşamadan yere yığıldı. 'Ambulans' diye bağırarak yardım isteyen Yusuf D,'nin yardımına komşuları ve eşi koştu.

İbrahim D., ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yusuf D, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yusuf D, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kısa bir süre sonra İbrahim D'yi tramvay durağında suç aletiyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.