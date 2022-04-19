İstanbul Sultangazi’de silahlı kavgada durakta bekleyen kadın vuruldu

Sultangazi'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga esnasında kurşunlardan biri durakta bekleyen Ş.Ö. adlı kadının bacağına isabet etti. Kavgaya karışanlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Olayı gören Kenan Dökmetaş, "3-4 el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda kadın vurulmuştu. Kadın ayağından vurulmuştu. Bayağı bir kan kaybediyordu ama hafif yaralıydı" dedi.