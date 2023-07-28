İstanbul Sultangazi'deki orman yangını kontrol altında

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.



Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Müdahale için havadan da destek istedi.

Yanan alan çevresinde oturanlar bahçe hortumlarıyla müdahale etti.

Olay yerine varan itfaiye yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yalan alanda soğutma çalışmaları sürüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin