İstanbul Sultangazi'deki orman yangını kontrol altında

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

İstanbul Sultangazi'deki orman yangını kontrol altında

'un Sultangazi ilçesi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale için havadan da destek istedi.

İstanbul Sultangazi'deki orman yangını kontrol altında - 1

Yanan alan çevresinde oturanlar bahçe hortumlarıyla müdahale etti.

Olay yerine varan itfaiye yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yalan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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