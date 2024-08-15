İstanbul Tabip Odası duyurdu: Dr. Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti (Tarık Ziya Ekinci kimdir?)

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili ve yöneticisi olarak 1960’lar solunun bir parçası olan yazar Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti.
Vefat haberini duyuran İstanbul Tabip Odası yaptığı paylaşımda; "TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapmış, Diyarbakır-Mardin-Siirt Tabip Odası’nın üç dönem başkanlığını yürütmüş; emek, demokrasi, barış ve insan hakları mücadelelerine büyük katkılar sunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ziya Ekinci’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Dr. Tarık Ziya Ekinci’nin cenazesi İstanbul’da yapılacak tören sonrası Diyarbakır’da toprağa verilecektir." ifadelerini kullandı.
TARIK ZİYA EKİNCİ KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Paris Tıp Fakültesinde ihtisas yapmıştır. Dâhiliye uzmanıdır. Siverek Sıtma Savaş Hekimliği, Diyarbakır Merkez Belediye Başhekimliği, Lice Hükûmet Hekimliği, Diyarbakır, Mardin ve Siirt Tabip Odaları Başkanlıkları, Diyarbakır Kızılay, Veremle Savaş Dernekleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Sosyalist Kültür Derneği kuruculuğu ve yöneticiliği, serbest doktorluk, yazarlık, TBMM 2.(XIII) Dönem Diyarbakır milletvekilliği yapmıştır.
12 Mart darbesinde Diyarbakır Sıkıyönetim Cezaevi'nde "Kürtçülük propagandası" yaptığı iddiasıyla TCK’nin 142/1. maddesinden üç yıl ceza aldı ve iki yıl tutuklu kaldı.
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