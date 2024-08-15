İstanbul Tabip Odası duyurdu: Dr. Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti (Tarık Ziya Ekinci kimdir?)

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili ve yöneticisi olarak 1960’lar solunun bir parçası olan yazar Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti.

Vefat haberini duyuran İstanbul Tabip Odası yaptığı paylaşımda; "TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapmış, Diyarbakır-Mardin-Siirt Tabip Odası’nın üç dönem başkanlığını yürütmüş; emek, demokrasi, barış ve insan hakları mücadelelerine büyük katkılar sunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ziya Ekinci’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Dr. Tarık Ziya Ekinci’nin cenazesi İstanbul’da yapılacak tören sonrası Diyarbakır’da toprağa verilecektir." ifadelerini kullandı.