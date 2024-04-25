İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na "hayırlı olsun" ziyareti

31 Mart yerel seçimlerinden yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Eyüp Aksu ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Aksu paylaşımında, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Belediye Başkanlığı'na tekrardan seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik.

Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik." ifadelerini kullandı.

Aksu, İmamoğlu'na Galata Kulesi'nin yer aldığı bir tablo hediye etti.

