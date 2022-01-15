İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yarın yeni başkanını seçecek

İstanbul Taksiciler Esnafı Odası (İTEO), yarın Haliç Kongre Merkezi'nde olağan genel kurulu yapacak. Yeni yönetimin seçileceği kongrede 5 aday yarışacak. Mevcut başkan Eyüp Aksu ile önceki başkan Yahya Uğur da adaylar arasında.



Eyüp Aksu, 4 yıllık süreçte yetişmeyen projelerin yeni dönemde devamının geleceğini belirtti.

Aksu, araç yaş kullanımını da arttıracağını ifade ederek "Yaklaşık 11 bin üyemiz var. 9 bin 600'e yakın üyemiz inşallah oy kullanacak. 4 yıldır üyelerimize hizmet ediyoruz. 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' diyoruz. Yetiştiremediğimiz hayata geçmesini beklediğimiz bazı projeler var. Yeni dönemde bunları da yapacağız. Bunların en önemlisi ticari araçlarda ÖTV muafiyetinin sağlanması. Emekçi şoför arkadaşlarımızın SGK'ya ödediği primlerin bir kısmının devlet tarafından ödenmesi, taksi sahiplerinin SGK mahkemeleri konusunda çektiği sıkıntıların çözümlenmesi konusunda çalışıyoruz" dedi.

Ticari araç yaş kullanımının 6 yıl olduğunu da belirten Aksu, "Bunu uzatmayı düşünüyoruz. Ayrıca araç takımı ile ilgili bir markanın tekeline mahkum olduk. Milli yerli şartının kaldırılarak rekabete açılıp isteyen esnafımızın istediği marka arabayı almasını sağlayacağız. Taksi plakasının değerinin artışını günlük kazancımızın artışını sağlayacağız. Korsan yasasıyla ilgili bir değişiklik yapacağız. Sürücünün ehliyetine belli bir süre el konulmasıyla alakalı çalışmalarımız olacak" diye konuştu.



Adaylardan Yahya Uğur ise 'Beyefendi taksicilik' vurgusu yaptı.



Müşteri memnuniyeti konusunda hassas davranacaklarını dile getiren Uğur, "Taksicilerin geleceğini ve mesleklerini güvence altına almak öncelikli görevimiz. Çünkü gün geçtikçe taksiciler adına olumsuz şeyler oluyor ve biz de taksicileri bu olumsuzluklarla ilgili bilgilendirip çözüm önerilerimizi de bildirdik. Bizim önceliğimiz de patronumuz da müşteridir. Çünkü eğer müşteri bizi tercih etmezse devlet bize zorla müşteri veremez. SGK cezaları çok fazla can yakıyor. Aylık rutin telefon faturamız gibi. Bu konuda taksici arkadaşlarımız rahat edecek o cezalar artık gelmeyecek" diye konuştu.

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