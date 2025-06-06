İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu

Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ- kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik ve Yenice Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğünce, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda görevlendirilen 33 ekip, aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sürücüleri hız limitlerine uyma, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

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