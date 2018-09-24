İstanbul'da trafik yoğunluğunun 3 yılda yüzde 17 azaldığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdür Yardımcısı Mustafa Sünnetçi, trafik verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.



Sünnetçi, İstanbul trafiğine ilişkin elde edilen verilere dikkati çekerek, "Dünya genelinde büyük şehirlerin trafik yoğunluğunu inceleyen TomTom ve INIRIX gibi uluslararası firmaların raporlarına da yansıyan veriler, İstanbul'a yapılan yatırımların her yıl nüfus ve araç artışına rağmen trafik yoğunluğunu azalttığını gösteriyor" dedi.



TomTom şirketinin "Trafik Sıkışıklığı Listesi'ni" yayımladığını hatırlatan Sünnetçi, şöyle devam etti:



"Uluslararası çapta otorite olarak kabul edilen liste 48 ülke ve 390 şehrin trafik indeksi verileri derlenerek hazırlandı. Buna göre İstanbul'da 2013 yılında yüzde 62 olan trafik yoğunluğunun 2016 yılı itibarıyla yüzde 49'lara kadar gerilediği görüldü. TomTom'un verilerine göre İstanbul 2013 yılında trafik yoğunluğu en fazla olan ikinci şehir konumundayken 2016 yılında 6. sıraya geriledi. Karayolu trafiği ve sürücü hizmetleri sağlayan INRIX firması da 38 ülke ve bin 360 şehrin trafik indeksini derleyerek, 'INRIX Trafik Sıkışıklığı Listesi'ni' hazırladı. Bu araştırmaya göre trafik sıkışıklığında 2016 yılında 17. sırada yer alan İstanbul 2017 yılında 20. sıraya geriledi."

"NÜFUS VE ARAÇ ARTIŞINA RAĞMEN TRAFİK RAHATLADI"



İstanbul'da yıllık yüzde 1,65 nüfus ve yüzde 4,5 taşıt artışına rağmen trafik yoğunluğunun buna paralel artmadığını kaydeden Sünnetçi, "Merkezi hükümetimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmalar sayesinde trafiğin rahatladığını görmekteyiz. Bu iki uluslararası navigasyon firmasının raporları, İstanbul'daki trafik yoğunluğunun azaldığını gösteriyor. Özellikle TomTom firmasının hazırladığı raporda, İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 49'a indiği görülüyor. Aslında nüfus ve araç sayısındaki artış göz önünde bulundurulduğunda artış göstermesi gereken trafik, azalmış. Merkezi hükümetin yaptığı yatırımlar ile belediyemizin yaptığı yol, kavşak uygulamaları ve akıllı uygulamalar sayesinde İstanbul trafiğinin rahatladığını görmekteyiz." ifadelerini kullandı.



"YATIRIMLAR, TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTTI"



INRIX firmasının raporuna göre, İstanbul'un dünyanın mega şehirlerini geride bıraktığına işaret eden Sünnetçi, sözlerini şöyle tamamladı:



"İstanbul, trafik yoğunluğunun rahatlaması konusunda, New York, San Fransisco, Londra ve Paris gibi şehirleri geride bıraktı. Uluslararası kuruluşların yaptığı çalışmaların yanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte bulunan sensörlerden aldığımız verilere göre, son yıllarda yapılan çalışmalarla, kentte trafik yoğunluğunun yüzde 17 rahatladığını görebilmekteyiz. Merkezi hükümet tarafından gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi yatırımlar, İstanbul trafiğinin rahatlamasına ciddi fayda sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sayesinde kentteki trafik rahatlamış oldu. Akıllı ulaşım sistemleri sayesinde biz bunu önümüzdeki dönemlerde azaltmayı öngörüyor ve bu çalışmaları devam ettiriyoruz."