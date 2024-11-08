İstanbul trafiğinde "ara tatil" yoğunluğu

İstanbul'da haftanın son iş gününde okulların kapanması ve ara tatilin başlamasıyla birlikte Yenibosna E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul trafiğinde "ara tatil" yoğunluğu

Haftanın son iş gününde Yenibosna E-5 Karayolu'nda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının 9 günlük ara tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluğu oluştu.

Tatille birlikte servislerin eve dönüşleri ve iş çıkışları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

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