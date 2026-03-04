İstanbul trafiğinde bıçaklı tehdit
04.03.2026 12:27
IHA
İki sürücünün kavgasını araya girenler engelledi.
İHA
İstanbul trafiğinde iki sürücü arasında yaşanan tartışmada taraflardan biri diğerine bıçak çekti. Araya girenlerin ayırdığı kavga, minibüsteki yolcular tarafından görüntülendi.
İstanbul trafiğindeki kavgalara bir yenisi eklendi.
Olay bu kez Küçükçekmece ilçesinde yaşandı.
Sefaköy'de dün bir otomobil sürücü ile minibüs sürücüsü yol vermeme nedeniyle tartışmaya başladı.
DİĞER SÜRÜCÜLER ARAYA GİRDİ
Diğer araç sürücüleri ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı.
Otomobil sürücüsü bir süre sonra aracına yönelerek bıçak alıp minibüs şoförüne doğrulttu.
Yolcular o anları korku içerisinde izledi.
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.