İstanbul trafiğinde çekiçli dehşet
İstanbul Ümraniye'de bir kamyon şoförü, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı sürücüye çekiçle saldırdı.
İstanbul'da bir kamyon şoförü, tartıştığı sürücüye çekiçle saldırdı.
Olay, Ümraniye'ye bağlı Şerifali Mahallesi’nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaşandı.
İddiaya göre, otomobil sürücüsü M.Y.K. ve kamyon şoförü T.A. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kamyon sürücüsü T.A. elindeki çekiçle otomobil sürücüsü M.Y.K.'nın yüzüne vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yüzünden yaralanan M.Y.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Saldırgan kamyon şoförü T.A. gözaltına alınırken, bu sırada oğlu Ü.A. polis ekiplerine direnerek mukavemet gösterdi.
Gözaltına alınan Ü.A.’nın üzerinden bir adet bıçak ele geçirildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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