İstanbul trafiğinde corona sakinliği

İstanbul'da trafik yoğunluğunda düşüş yaşanıyor.



Corona virüs koruma tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ve yapılan uyarıların dikkate alınmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden elde edilen verilere göre saat 12.40 itibariyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak gerçekleşti.



TOPLU TAŞIMA KULLANIMI AZALDI

Kentte toplu taşıma kullanımında da ciddi bir düşüş var. Son rakamları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ongun, "Pazar gününe özel, toplu taşıma kullanım verileri incelendiğinde salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da kullanım oranında yüzde 48’lik bir düşüşün söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızla veri paylaşımımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanlığı, corona virüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunuyor.