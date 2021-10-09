İstanbul trafiğinde Formula 1 yoğunluğu

İstanbul Park’ta düzenlenen Formula 1 organizasyonu nedeniyle Tuzla'da bazı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölge sakinleri ve etkinliği seyretmeye gelenler yoğun trafikte kaldı.

Haberler - İHA 09.10.2021 - 15:26

İstanbul trafiğinde Formula 1 yoğunluğu

Tuzla'daki Park’ta düzenlenen organizasyonu nedeniyle bazı yollar adeta kilitlendi.

Başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çeken etkinliği lulara te zor anlar yaşattı.

Tuzla’da organizasyon alanının tüm bağlantı yollarında yoğunlaşan , bölge sakinleri ve etkinliği seyretmeye gelenler için çileye dönüştü.

Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan yoğun havadan da görüntülendi.

Trafik ekipleri yoğun trafiğe karşı önlemler alıyor.

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