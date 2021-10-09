İstanbul trafiğinde Formula 1 yoğunluğu

Tuzla'daki İstanbul Park’ta düzenlenen Formula 1 organizasyonu nedeniyle bazı yollar adeta kilitlendi.



Başta İstanbul olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çeken Formula 1 etkinliği İstanbullulara trafikte zor anlar yaşattı.

Tuzla’da organizasyon alanının tüm bağlantı yollarında yoğunlaşan trafik, bölge sakinleri ve etkinliği seyretmeye gelenler için çileye dönüştü.



Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan yoğun trafik havadan da görüntülendi.



Trafik ekipleri yoğun trafiğe karşı önlemler alıyor.