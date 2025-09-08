İstanbul trafiğinde ilk gün yoğunluğu: TEM ve köprülerde yoğunluk yaşanıyor

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişinde ise bir yoğunluk bulunmuyor.



D-100 Karayolu'nun Ankara yönünde ise sabah yoğunluğu Avcılar'dan başlıyor. Küçükçekmece'ye kadar süren yoğunluk aralıklarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürüyor.



D-100'ün Avrupa-Anadolu geçişinde ise herhangi bir problem bulunmuyor.



ANADOLU-AVRUPA GEÇİŞİ YOĞUN



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa geçişinde yoğunluk var. Yoğunluk Sultanbeyli'den başlıyor.



Anadolu-Avrupa geçişinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise yoğunluk Kozyatağı'na kadar ulaşmış durumda.



Saat 08.05 itibariyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.