İstanbul trafiğinde ilk gün yoğunluğu: TEM ve köprülerde yoğunluk yaşanıyor
Okullarda yeni eğitim-öğretim yılı bu sabah başlıyor. Megakent İstanbul'da okulların ilk günü trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Okullarda ders zili bu sabah çalacak.
Megakent İstanbul'da alınan önlemler gereği ilk gün eğitim saat 10.00'da başlayacak.
Okullarda ilk gün telaşı, İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanakla birleşince kentte trafik yoğunluğu arttı.
TEM'DE YOĞUNLUK YAŞANIYOR
TEM Otoyolu'nda Bahçeşehir-Mahmutbey Gişeler arasında yoğunluk yaşanıyor.
Otoyolun Ankara yönünde Akşemsettin Viyadüğü öncesinde başlayan yoğunluk ise Seyrantepe'ye kadar etkili oluyor.
CHP BİNASI ÇEVRESİNDE BAZI YOLLAR KAPALI
Seyrantepe'de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası önündeki güvenlik önlemleri nedeniyle çevre yollarda da yoğunluk yaşanıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişinde ise bir yoğunluk bulunmuyor.
D-100 Karayolu'nun Ankara yönünde ise sabah yoğunluğu Avcılar'dan başlıyor. Küçükçekmece'ye kadar süren yoğunluk aralıklarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürüyor.
D-100'ün Avrupa-Anadolu geçişinde ise herhangi bir problem bulunmuyor.
ANADOLU-AVRUPA GEÇİŞİ YOĞUN
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa geçişinde yoğunluk var. Yoğunluk Sultanbeyli'den başlıyor.
Anadolu-Avrupa geçişinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise yoğunluk Kozyatağı'na kadar ulaşmış durumda.
Saat 08.05 itibariyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.
