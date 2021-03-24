İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul'da kar ve dolu yağışı kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkili oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.

Yollar kısa sürede beyaza bürünürken trafikte aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.50 itibarıyla yüzde 69 olarak ölçüldü.

