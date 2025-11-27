İstanbul trafiğinde keserli saldırı

İstanbul'da trafik kavgasında keser kullanıldı.

Olay, 8 Kasım Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre motokurye Yaşar D. (20) ile 34 DVJ 721 plakalı hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Taraflar araçlarını durdurduktan sonra tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

“KAFANI GÖZÜNÜ KIRACAĞIM”

Bu sırada sürücü, motokurye Yaşar D.'nin üzerine yürüyerek "Dayak yiyeceksin." ve "Kafanı gözünü kıracağım." diyerek tehditte bulundu.

Devam eden tartışmada sürücünün yanındaki kişi ise, elindeki keserle araçtan inerek, "Senin aklını alırım." diye bağırıp motokuryenin üstüne yürüdü.

Bu sırada otomobilde bulunan çocuğun gözleri önünde devam eden kavgayı çevredekiler durdurmaya çalıştı.

Şüphelinin tehditlerde bulunması sonrası Yaşar D., motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili Yaşar D.'nin şikayette bulunmadığı öğrenildi.