İstanbul trafiğinde olay: Israrla takip etti, bir kadını saçlarından sürükleyip saldırdı

İstanbul'da bir trafik magandası, araçtan indirdiği kadına saldırdı.

Olay saat 14:45 sıralarında Sulatnbeyli'ye bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi

İddiaya göre dört kadının bulunduğu otomobil kimliği belirsiz bir kişi tarafından takip edilmeye başladı.

Uzun süren takip sonrasında şüpheli caddede önünü kestiği otomobili durdurdu.

SAÇINDAN SÜRÜKLEYİP ARABADAN İNDİRDİ

Aracından inen saldırgan otomobilde olan bir kadını yakasından tutarak araçtan indirip saldırdı, ardından da yere savurdu.

Araçtaki diğer kadınlar ise araya girerek saldırganı olay yerinden uzaklaştırdı.

Bir süre daha devam eden kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, kavga ve kadının darbedildiği anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasıyla kaydedildi.