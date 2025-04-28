İstanbul trafiğinde pazartesi yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.



İBB Trafik haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçülürken Kadıköy D-100'de ise yüzde 72 olarak ölçüldü.



Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devam ediyor.