İstanbul trafiğinde pazartesi yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB trafik haritası verilerine göre İstanbul genelinde saat 08:00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yüzde 69 olarak ölçüldü.

Araçlar Kadıköy D-100 Karayolunda ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devem ediyor.