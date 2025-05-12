İstanbul trafiğinde pazartesi yoğunluğu
Haftanın ilk iş gününde 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İBB trafik haritası verilerine göre İstanbul genelinde saat 08:00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yüzde 69 olarak ölçüldü.
Araçlar Kadıköy D-100 Karayolunda ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devem ediyor.
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