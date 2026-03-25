İstanbul trafiğinde saç saça kavga! Kimseye aldırmadı, yerlerde sürükledi

İstanbul'un Pendik ilçesinde iki sürücü arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

Olay Kurtköy'de yaşandı. İddiaya göre trafikte seyir halinde bulunan iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın bir anda büyümesiyle birlikte sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırdı.

YERLERDE SÜRÜKLEDİ

Sürücülerden biri, çevreden gelen uyarıları dikkate almadan diğer sürücüyü yerde sürüklemeye çalışırken taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

Tartışma karşı yönde ilerleyen bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.