İstanbul trafiğinde sakinlik bitti: Sabah yüzde 1’di, öğleden sonra yüzde 65 oldu

İstanbul trafiğindeki sakin görüntünün yerini yoğunluk aldı. Sabah saatlerinde yüzde 1’e kadar gerileyen trafik yoğunluğu, Ramazan Bayramı nedeniyle yakınlarını ziyarete gidenler ile güzel havayı fırsat bilip gezenlerin etkisiyle yüzde 65’e kadar ulaştı.

İstanbul trafiğinde sakinlik bitti: Sabah yüzde 1’di, öğleden sonra yüzde 65 oldu

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’da sabahı yüzde 1’e kadar gerileyen trafik yoğunluğu, öğleden sonra artmaya başladı.

Kentte bayram nedeniyle yakınlarının yanına giden vatandaşlar ile güzel havayı fırsat bilip gezenler dolayısıyla trafikte bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi.

Konyaaltı Sahili’nde bayram yoğunluğu

Konyaaltı Sahili’nde bayram yoğunluğu

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Anadolu Yakası’nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişinde trafik yoğunluğu oluştu. Tünelin bu yakadaki çıkışından Kartal’a kadar trafik akışı yoğun seyrediyor.

TEM otoyolunda, Ataşehir ile Sancaktepe arasında çift yönlü olmak üzere ve Sultanbeyli'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu’nda, Ataşehir mevkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar trafik yavaş seyrediyor.

D-100 karayolunda ise Göztepe ile Kartal arasında her iki yönde sürücüler ilerlemekte zorluk çekiyor.

Ümraniye TEM bağlantı yolunda, Kayışdağı’ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik dikkati çekiyor.

İstanbul trafiğinde sakinlik bitti: Sabah yüzde 1’di, öğleden sonra yüzde 65 oldu - 1 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik durma noktasında

MECİDİYEKÖY’DE TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Avrupa Yakası’nda, D-100 karayolunda, Anadolu Yakası yönünde Zeytinburnu, Haliç Köprüsü ve Halıcıoğlu mevkisinde, Bayrampaşa O-3 karayolu Aksaray istikametinde trafik yoğun seyrediyor.

Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi’nden sahile bağlanan yol ile sahil yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mecidiyeköy’de trafik durma noktasına gelirken araç yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Edirne yönünde ise akıcı olan trafik, kentin tarihi mekanlarının bulunduğu Fatih ve Eminönü'nde yavaş ilerliyor.

Ayrıca, toplu ulaşım istasyonlarında ise çok fazla yoğunluk meydana gelmediği görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Uygulaması'na göre, saat 15.25 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

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