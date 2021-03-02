İstanbul trafiğinde son durum (02 Mart 2021)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası corona virüs önlemlerine ilişkin alınan yeni karaları açıklamıştı. Restoranların yarı yarıya müşteriyle açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi ve kamu kurumlarında normal mesai düzeni kararı sonrası İstanbul’da sabah 08.30 sıralarında trafik yüzde 62’lera kadar çıktı.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktaları ile 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ana caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 09.00 itibariyle trafik yüzde 60 seviyesinde.

