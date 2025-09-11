İstanbul trafiğinde son durum: Trafik adım adım ilerliyor

Yolun Yenibosna mevkisinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazası sonucu bir şeridin trafiğe kapalı olması nedeniyle bölgede araçlar ağır ilerliyor.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından hafta başında başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla, kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul 'da haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde, haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

TEM'DE DE TRAFİK YOĞUN

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Gaziosmanpaşa, Edirne yönünde Esenyurt mevkilerinde de trafik yoğunlaşıyor.

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Anadolu'dan Avrupa istikametine gidişte trafik yavaş seyrediyor.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YÜZDE 72

Anadolu Yakası'nda ise D-100 karayolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOĞUNLUK

Öte yandan, toplu taşıma kullanarak işe ve okula gitmek isteyenler, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.