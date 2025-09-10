İstanbul trafiğinde son durum: Yollar doldu taştı

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından hafta başında başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunun Cevizlibağ ve Mecidiyeköy mevkilerinde Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik yoğun seyrediyor.

D-100 KARA YOLU TRAFİK YOĞUNLUĞU

D-100 kara yolunda Yenibosna'da başlayan trafik yoğunluğu, Küçükçekmece'de Sefaköy rampasına kadar etkili oluyor. Basın Ekspres Yolu'nda da her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

