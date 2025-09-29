İstanbul trafiğinde taşlı saldırı! Aracından indi taşlamaya başladı
İstanbul'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün taşlı saldırısına uğradı. Polis tarafından kimliği tespit edilen saldırgan İ.B., gözaltına alındı.
İstanbul'da trafikteki tartışma taşlı saldırıya dönüştü.
Bir sürücü, trafikte tartıştığı başka bir sürücünün taşlı saldırısına uğradı.
Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen emniyet güçleri, taşlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın kimliğini belirledi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan İ.B.'nin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.
- Etiketler :
- Polis Adliye
- Trafik
- İstanbul
- Gözaltı