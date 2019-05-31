Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu.
Köprüye çıkan yan yollarda da yoğunluk gözlendi. Köprüdeki trafik ise havadan görüntülendi.
ÇAMLICA GİŞELERDE SON DURUM
Çamlıca gişelerde de trafik yoğunluğu gözlendi. Ankara istikametine seyir halinde olan araçlar gişelerde zaman zaman kuyruk oluşturdu.
MAHMUTBEY'DE YOĞUNLUK
TEM otoyolu Mahmutbey Mevkii'nde de zaman zaman yoğunluk oluştu. Özellikle TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.
BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK?