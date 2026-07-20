İstanbul trafiğinde tornavidalı saldırı

İstanbul trafiğindeki kavgalara bir yenisi eklendi.

Son olay, Arnavutköy'deki Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, motosiklet kullanırken cep telefonuyla oynadığı görülen sürücüyü, "Telefonla oynama, yola bak." diyerek uyardı.

Uyarıya sinirlenen motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne "Çek sağa." diyerek aracını durdurmasını istedi.

TORNAVİDAYLA ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Aracın durmasının ardından motosikletten inen saldırgan, yanında bulunan tornavidayı alarak otomobil sürücüsüne yöneldi.

Yaşanan gerginlik ve saldırı anları araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün otomobili durdurduğu, tornavidayı alarak sürücünün üzerine yürüdüğü ve çevrede kısa süreli panik yaşandığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olan otomobil sürücüsünün şikayetinin ardından çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda 21 yaşındaki Y.İ. isimli motosiklet sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yapılan trafik incelemelerinde motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden toplam 226 bin lira idari para cezası uygulandığı ve adli işlemler için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.