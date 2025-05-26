İstanbul trafiğinde yağmur etkisi

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağış sabah saatlerinde de sürdü.

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik oluştu. Kadıköy D-100 Karayolu'nda araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.

İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 08.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 81 olarak ölçüldü.