İstanbul trafiğinde yağmur etkisi
İstanbul'da haftanın ilk mesai günü yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağış sabah saatlerinde de sürdü.
İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik oluştu. Kadıköy D-100 Karayolu'nda araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.
İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 08.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 81 olarak ölçüldü.
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