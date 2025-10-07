İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini sürdüren yağışla birlikte trafik yoğunluğu oluştu.



Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı mevkisinden itibaren sürücüler güçlükle ilerliyor.



Sabah toplu ulaşımı kullanarak işlerine veya okullarına gitmek isteyenler nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray'da yoğunluk oluştu.



Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.



İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.