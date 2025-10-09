İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu'nda Bakırköy'de başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürdü. Beylikdüzü ve Avcılar arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 74'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

İstanbul 'da haftanın dördüncü iş gününde aralıklarla süren yağışın da etkisiyle ana arter, caddeler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ile Avcılar ve Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında araçlar güçlükle ilerledi.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kentin Anadolu Yakası'nda birçok bölgede trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi.

D-100 Karayolu'nda Edirne istikametinde Kartal'dan Göztepe'ye kadar, Ankara istikametinde ise Göztepe'den Maltepe'ye kadar trafik yoğunluğu gözlendi. Pendik ve Tuzla arasında ise her iki istikamette gecikmeler meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar birçok bölgede araçlar güçlükle seyretti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafik yoğunluğu Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Fikirtepe'den başladı.

Öte yandan, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.