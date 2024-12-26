İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu

İstanbul'da etkili olan sağanak, trafikte yoğunluğa neden oldu. Mesai çıkışında iki yakada da trafik yoğunluğu arttı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu mesai saatinin bitiminde 76 olarak ölçülürken Avrupa Yakası'nda ise yüzde 80'e çıktı.

GENEL YOĞUNLUK YÜZDE 90'A YÜKSELDİ



Genel trafik yoğunluğu saat 18.45 itibariyle yüzde 90 olarak ölçüldü.



Özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, ana arterler ve caddeler yoğunluğun en fazla görüldüğü noktalar oldu.



Toplu taşımayı tercih eden İstanbullular ise otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğun kalabalık oluşturuyor.

